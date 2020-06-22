Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня

22.06.2020 11:00

По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 735).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов (сутками ранее - 8), всего - 1 012. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3) области.

За последние сутки выздоровели 133 человека (сутками ранее - 103), всего - 16 642.

Всего в Украине сейчас болеют 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200), Ривненской (91), Волынской (70) областях и Киеве (43).

В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

По регионам случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)

Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)

Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)

Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)

м. Киев - 4368 (1391 выздоровели)

Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)

Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)

Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)

Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)

Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)

Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2963 (1526 выздоровели)

Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)

Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)

Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)

Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)

Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).