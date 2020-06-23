Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня

23.06.2020 10:00

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 833 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 681).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 10), всего - 1 035. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Черновицкой (5), Закарпатской (4), Львовской (3) областях и Киеве (3).

За последние сутки выздоровели 314 человек (сутками ранее - 133), всего - 16 956.

Всего в Украине сейчас болеют 20 083 человека, что на 496 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ривненской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).

В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика заболеваемости по областям:

Винницкая область - 1690

Волынская область - 1894

Днепропетровская область - 1049

Донецкая область - 368

Житомирская область - 1295

Закарпатская область - 2291

Запорожская область - 555

Ивано-Франковская область - 2091

Кировоградская область - 631

Киев - 4429

Киевская область - 2285

Львовская область - 4220

Луганская область - 73

Николаевская область - 366

Одесская область - 1333

Полтавская область - 296

Ровенская область - 3038

Сумская область - 263

Тернопольская область - 1744

Харьковская область - 1844

Херсонская область - 188

Хмельницкая область - 622

Черновицкая область - 4419

Черкасская область - 605

Черниговская область - 485.