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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 940 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 24 июня.
Предыдущий рекорд был установлен 19 июня – 921 случай. При этом второй раз с начала эпидемии число заразившихся превысило 900 за сутки.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 39 014. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 16 человек, общее число летальных исходов возросло до 1051.
Выздоровели 453 пациентов за минувшие сутки, всего с начала эпидемии – 17 409.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львовской области (203), Ровенской (126), Киеве (99), Закарпатской области (79).
Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл. - 1723 (1057 выздоровели)
Волынская обл. - 1955 (605 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1060 (852 выздоровели)
Донецкая обл. - 376 (145 выздоровели)
Житомирская обл. - 1304 (681 выздоровел)
Закарпатская обл. - 2369 (864 выздоровели)
Запорожская обл. - 559 (397 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2124 (1083 выздоровели)
м. Киев - 4528 (1440 выздоровели)
Киевская обл. - 2332 (1147 выздоровели)
Кировоградская обл. - 634 (523 выздоровели)
Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
Львовская обл. - 4423 (700 выздоровели)
Николаевская обл. - 368 (271 выздоровели)
Одесская обл. - 1370 (569 выздоровели)
Полтавская обл. - 300 (263 выздоровели)
Ровенская обл. - 3164 (1582 выздоровели)
Сумская обл. - 272 (186 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1786 (1094 выздоровели)
Харьковская обл. - 1891 (932 выздоровели)
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 627 (503 выздоровели)
Черкасская обл. - 614 (426 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4478 (1715 выздоровели)
Черниговская обл. - 494 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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