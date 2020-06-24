Последние новости раздела
- В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин08:00
- Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня11:00
- Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня12:00
- Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина09:00
- В Киеве презентовали "партию мэров" (ВИДЕО)17:00
- В Украине - очередной "рекорд" по коронавирусу10:00
В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин
24.06.2020 08:00
Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает Корреспондент.net.
По его словам, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах.
"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Теги: карантин, область, COVID-19
Читайте также:
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»14:00
- В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы13:00
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)17:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)12:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня10:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах