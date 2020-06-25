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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня
За минувшие сутки в Украине выявили 994 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд для страны, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в четверг, 25 июня.
Предыдущий рекорд был установлен 24 июня – 940 случаев. При этом в третий раз с начала пандемии число заразившихся превысило 900 за сутки.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 40 008. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 16 человек, общее число летальных исходов возросло до 1067.
За сутки выздоровели 349 пациентов, всего с начала эпидемии – 17 758.
Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)
Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)
Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)
Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)
Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)
м. Киев - 4613 (1473 выздоровели)
Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)
Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)
Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)
Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)
Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)
Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)
Ровенская обл. - 3248 (1623 выздоровели)
Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)
Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)
Черкасская обл. - 616 (431 выздоровел)
Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)
Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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