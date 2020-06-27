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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня
По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
Количество инфицированных за минувшие сутки возросло на 948 человек, в то же время зафиксировано 402 случая выздоровления.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110.
Общее число выздоровевших - 18 701.
Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (168), Ривненской (111) и Закарпатской (93) областях, а также в Киеве (140).
Статистика по регионам:
Винницкая обл. - 1811 (1158 выздоровели)
Волынская обл. - 2161 (691 выздоровел)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 415 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1371 (741 выздоровел)
Закарпатская обл. - 2640 (926 выздоровели)
Запорожская обл. - 565 (417 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2253 (1096 выздоровел)
м. Киев - 4866 (1490 выздоровели)
Киевская обл. - 2469 (1279 выздоровели)
Кировоградская обл. - 642 (529 выздоровели)
Луганская обл. - 76 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5004 (737 выздоровели)
Николаевская обл. - 392 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1567 (725 выздоровели)
Полтавская обл. - 309 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3475 (1705 выздоровели)
Сумская обл. - 287 (209 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1876 (1124 выздоровели)
Харьковская обл. - 2046 (1030 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 777 (536 выздоровели)
Черкасская обл. - 635 (451 выздоровел)
Черновицкая обл. - 4631 (1853 выздоровели)
Черниговская обл. - 519 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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