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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 июня, сообщает Корреспондент.net.
Отметим, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. А еще ранее COVID-19 подтвердили у рекордных 1109 человек.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве в воскресенье зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.
Общее число инфицированных достигло 43 628 человек. За сутки выздоровели 93 украинца – 19 027 с начала пандемии.
Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 1846 (+13)
Волынская область - 2312 (+84)
Днепропетровская область - 1087 (0)
Донецкая область - 481 (+2)
Житомирская область - 1404 (8)
Закарпатская область - 2792 (+66)
Запорожская область - 570 (+2)
Ивано-Франковская область - 2350 (50)
Кировоградская область - 646 (+4)
Киев - 4980 (45)
Киевская область - 2546 (+40)
Львовская область - 5292 (+115)
Луганская область - 80 (4)
Николаевская область - 442 (+6)
Одесская область - 1632 (31)
Полтавская область - 312 (+2)
Ровенская область - 3638 (+70)
Сумская область - 296 (+1)
Тернопольская область - 1913 (+20)
Харьковская область - 2098 (+16)
Херсонская область - 191 (0)
Хмельницкая область - 798 (7)
Черновицкая область - 4745 (+59)
Черкасская область - 642 (7)
Черниговская область - 535 (+9).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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