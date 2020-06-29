Власти Одессы "забраковали" пять городских пляжей

29.06.2020 13:00

В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава, сообщает СТРАНА.ua.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на соответствие санитарно-микробиологическим показателям были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям - 13 проб (одесские пляжи 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - говорится в сообщении.