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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня
По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев (сутками ранее - 646). 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 18), всего - 1 159. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Львовской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 88 человек (сутками ранее - 93), всего - 19 115.
Всего в Украине сейчас болеют 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143), Закарпатской (97), Ривненской (74), Одесской (66) областях и Киеве (57).
В Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)
Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)
Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)
м. Киев - 5037 (1563 выздоровели)
Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)
Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)
Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)
Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)
Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели)
Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)
Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)
Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)
Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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