Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня

30.06.2020 10:00

По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев (сутками ранее - 646). 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 18), всего - 1 159. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Львовской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 88 человек (сутками ранее - 93), всего - 19 115.

Всего в Украине сейчас болеют 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143), Закарпатской (97), Ривненской (74), Одесской (66) областях и Киеве (57).

В Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)

Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)

Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)

м. Киев - 5037 (1563 выздоровели)

Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)

Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)

Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)

Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)

Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)

Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели)

Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)

Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)

Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)

Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).