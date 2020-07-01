В Киеве начали усиливать карантин

01.07.2020 15:00

Власть Киева решила усилить противоэпидемические мероприятия в столице. Об этом 1 июля сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает ТСН.

Было принято решение:

- ограничить время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности, кинотеатров) – до 22.00

- ограничить проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00.

"Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - добавил Кличко.

Отметим, за последние сутки в Киеве обнаружили 101 инфицированного человека COVID-19 - почти вдвое больше, чем днем ранее. В столице уже 5138 случаев коронавируса.