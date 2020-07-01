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В Киеве начали усиливать карантин
01.07.2020 15:00
Власть Киева решила усилить противоэпидемические мероприятия в столице. Об этом 1 июля сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает ТСН.
Было принято решение:
- ограничить время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности, кинотеатров) – до 22.00
- ограничить проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00.
"Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - добавил Кличко.
Отметим, за последние сутки в Киеве обнаружили 101 инфицированного человека COVID-19 - почти вдвое больше, чем днем ранее. В столице уже 5138 случаев коронавируса.
Теги: Киев, карантин, COVID-19
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