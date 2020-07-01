В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия

01.07.2020 12:00

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о Государственном бюджете на 2020 год, сообщает Корреспондент.net .

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:

на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 июля - 2118 гривен,

для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,

трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен.

Также с 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщили в Пенсионном фонде.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж.

Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.