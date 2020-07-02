Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля

02.07.2020 10:00

По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 889 человек (сутками ранее - 664).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 45 887 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 185. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Киеве (3) и Закарпатской (2) области.

За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 433), всего - 20 053.

Всего в Украине сейчас болеют 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152) области, Киеве (104), Ривненской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях.

В Черкасской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1895 (1250 выздоровели)

Волынская обл. - 2508 (744 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1095 (935 выздоровели)

Донецкая обл. - 562 (167 выздоровели)

Житомирская обл. - 1421 (849 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3046 (975 выздоровели)

Запорожская обл. - 576 (442 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2489 (1108 выздоровели)

м. Киев - 5242 (1642 выздоровели)

Киевская обл. - 2655 (1398 выздоровели)

Кировоградская обл. - 650 (551 выздоровел)

Луганская обл. - 83 (59 выздоровели)

Львовская обл. - 5730 (856 выздоровели)

Николаевская обл. - 447 (288 выздоровели)

Одесская обл. - 1736 (761 выздоровел)

Полтавская обл. - 320 (273 выздоровели)

Ровенская обл. - 3877 (1875 выздоровели)

Сумская обл. - 302 (237 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1958 (1177 выздоровели)

Харьковская обл. - 2207 (1137 выздоровели)

Херсонская обл. - 194 (179 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 808 (558 выздоровели)

Черкасская обл. - 645 (477 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4894 (1970 выздоровели)

Черниговская обл. - 547 (145 выздоровели).