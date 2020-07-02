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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 889 человек (сутками ранее - 664).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 45 887 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 185. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Киеве (3) и Закарпатской (2) области.
За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 433), всего - 20 053.
Всего в Украине сейчас болеют 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152) области, Киеве (104), Ривненской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях.
В Черкасской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1895 (1250 выздоровели)
Волынская обл. - 2508 (744 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1095 (935 выздоровели)
Донецкая обл. - 562 (167 выздоровели)
Житомирская обл. - 1421 (849 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3046 (975 выздоровели)
Запорожская обл. - 576 (442 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2489 (1108 выздоровели)
м. Киев - 5242 (1642 выздоровели)
Киевская обл. - 2655 (1398 выздоровели)
Кировоградская обл. - 650 (551 выздоровел)
Луганская обл. - 83 (59 выздоровели)
Львовская обл. - 5730 (856 выздоровели)
Николаевская обл. - 447 (288 выздоровели)
Одесская обл. - 1736 (761 выздоровел)
Полтавская обл. - 320 (273 выздоровели)
Ровенская обл. - 3877 (1875 выздоровели)
Сумская обл. - 302 (237 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1958 (1177 выздоровели)
Харьковская обл. - 2207 (1137 выздоровели)
Херсонская обл. - 194 (179 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 808 (558 выздоровели)
Черкасская обл. - 645 (477 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4894 (1970 выздоровели)
Черниговская обл. - 547 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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