В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих

02.07.2020 17:00

На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщил поселковый совет Кирилловки, передает Корреспондент.net.

Инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори". Люди начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще накануне вечером, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали в Якимовскую ЦРБ.

Директор местной Амбулатории общей практики семейной медицины Ирина Мохур заявила, что все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Но всем, кто жалуется на повышение температуры, сделают посевы на коронавирус.

Теперь на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. Местные СМИ пишут, что уже госпитализировали 15 человек.