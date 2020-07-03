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Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО

03.07.2020 17:00
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Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО

Верховная Рада приняла в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3734 о поступлении в вузы абитуриентов из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. За это проголосовали 310 народных депутатов, сообщает Depo.ua.
Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования для лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" касается расширения возможностей для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированной территории и территория населенных пунктов на линии соприкосновения.
Законопроектом введена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для поступающих, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все учреждения высшего образования. На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.




Теги: отмена, Верховная Рада, ВНО, ОРДЛО
 
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