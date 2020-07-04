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Елена Зеленская вылечилась от COVID-19
04.07.2020 10:00
Супруга президента Украины Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сказано в сообщении.
Теги: выздоровление, Елена Зеленская, COVID-19
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