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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля
По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 914 человек (сутками ранее - 876).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 47 677 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 27), всего - 1 227. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Волынской (4) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 597 человек (сутками ранее - 505), всего - 21 155.
Всего в Украине сейчас болеют 25 295 человека, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (176) области, Киеве (118), Волынской (92) и Ривненской (91) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)
Волынская обл. - 2663 (801 выздоровел)
Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)
Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)
Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)
м. Киев - 5465 (1769 выздоровели)
Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)
Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)
Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)
Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)
Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)
Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)
Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)
Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)
Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (181 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)
Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)
Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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