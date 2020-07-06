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Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов
Отныне парковки возле всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает “Відкритий”, ссылаясь на заявление Генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова.
По словам Маркова причиной изменений стало отношение граждан к бесплатным услугам. “Отныне все парковки возле супермаркетов АТБ будут платными. Поначалу это был эксперимент корпорации, который запустили в апреле. Специальные парковки оборудовали на крупных жилмассивах. В результате оказалось, что местные жители оставляли свои машины чуть-ли не на весь день”, – заявил Борис Марков.
По мнению генерального директора корпорации, такой подход сможет помочь тем, кому нужна парковка именно во время покупок. Первый час парковки будет бесплатным. Далее, если автомобиль простоит на парковке более часа, за это уже нужно будет заплатить при выезде. Тарифы на дополнительное время будут устанавливать сторонние компании, которые займутся установкой шлагбаумов и других заградительных конструкций.
Теги: парковка, плата, АТБ
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