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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

07.07.2020 11:30
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 564 человека. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 49 607 человек. Число выздоровевших - 22 193 человека. В то же время 1 283 пациента умерли.
"За минувшие сутки всего было проведено 21 374 тестирования. Из них 9 343 исследования методом ПЦР, а также 12 031 - методом ИФА", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1979 случаев;
Волынская область - 2788 случаев;
Днепропетровская область - 1116 случаев;
Донецкая область - 686 случаев;
Житомирская область - 1469 случаев;
Закарпатская область - 3458 случаев;
Запорожская область - 598 случаев;
Ивано-Франковская область - 2744 случая;
Кировоградская область - 663 случая;
г. Киев - 5665 случаев;
Киевская область - 2809 случаев;
Львовская область - 6445 случаев;
Луганская область - 85 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1919 случаев;
Полтавская область - 325 случаев;
Ривненская область - 4228 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2108 случаев;
Харьковская область - 2416 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5032 случая;
Черкасская область - 678 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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