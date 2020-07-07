Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

07.07.2020 11:30

По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 564 человека. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов", - отметил министр.

За все время пандемии заболели 49 607 человек. Число выздоровевших - 22 193 человека. В то же время 1 283 пациента умерли.

"За минувшие сутки всего было проведено 21 374 тестирования. Из них 9 343 исследования методом ПЦР, а также 12 031 - методом ИФА", - добавил Степанов.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1979 случаев;

Волынская область - 2788 случаев;

Днепропетровская область - 1116 случаев;

Донецкая область - 686 случаев;

Житомирская область - 1469 случаев;

Закарпатская область - 3458 случаев;

Запорожская область - 598 случаев;

Ивано-Франковская область - 2744 случая;

Кировоградская область - 663 случая;

г. Киев - 5665 случаев;

Киевская область - 2809 случаев;

Львовская область - 6445 случаев;

Луганская область - 85 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1919 случаев;

Полтавская область - 325 случаев;

Ривненская область - 4228 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2108 случаев;

Харьковская область - 2416 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5032 случая;

Черкасская область - 678 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.