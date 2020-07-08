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В Киеве задержали экс-куратора "ДНР"
В Киеве задержали внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает LIGA.net.
Там говорят, что "гражданин К." в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" главарей террористической организации ДНР по линии ГРУ РФ.
"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", - сказано в сообщении.
В СБУ уточнили, что задержанный является гражданином Украины. В ближайшее время ему будет вручено подозрение в создании террористической группы или организации.
В ведомстве сообщили, что у них есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями боевиков.
"Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - сказано в сообщении.
Важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, отметили в СБУ.
Теги: Россия, СБУ, задержание, ГРУ, ДНР, куратор
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