Минздрав опубликовал список рекомендованных к закрытию пляжей Украины

11.07.2020 10:00

Министерство здравоохранения зафиксировало отклонение показателей качества воды на некоторых пляжах по всей Украине. В частности рекомендуют закрыть пляжи в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

Так, в Донецкой области на городском пляже в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе обнаружили кишечную палочку. В пробах воды из общественного пляжа пгт Ялта обнаружили бактерию v. Parahaemolуtiсus, которая может вызвать желудочные заболевания.

В Запорожской области кишечную палочку обнаружили на пляже «Центральный — левая сторона» в Запорожье, на городском пляже «Солнечный» в Энергодаре, а на пляже «Правый берег» в Запорожье вода не соответствует химическим показателям.

В Николаевской области кишечную палочку нашли в морской воды на городском пляже «Чайка» и пляже «Прибой» в Николаеве и на пляже «Стрелка», а также на пляже в Первомайске.

В Одесской области кишечную палочку обнаружили на одесских пляжах «Аркадия», «Дельфин», 13 и 16 станции Большого Фонтана.

В Херсонской области кишечную палочку нашли на пляже в Новой Каховке.

В Киеве кишечная палочка на пляже «Пуща-Водица», а пляжи «Вербный», «Пуща-Водица» / 5-7 линия / на р. Горенка не соответствуют качеству по химическим показателям.

У этих пляжей рекомендуют установить щиты о запрете купания. Пробы воды эксперты исследовали с 19 по 25 июня.

Всего в этом сезоне МЗ наблюдает за качеством воды на 178 пляжах.