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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля

11.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля

В Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает больше людей, чем заболевает, сообщает Корреспондент.net.
Согласно статистике Минздрава на субботу, 11 июля, за минувшие сутки излечился 861 пациент после рекордных 1016 накануне. Всего выздоровел уже 25661 человек.
При этом суточный прирост заболеваемости немного снизился: накануне было 819 новых случаев, а сегодня - 800. Всего количество инфицированных достигло 52843 человека.
При этом суточный показатель смертности оказался также высоким - 27 пациентов скончались. За время пандемии умерло 1372 человека.
Прирост коронавируса по регионам:
Винницкая область - 2081 (+21)
Волынская область - 2987 (+55)
Днепропетровская область - 1140 (+3)
Донецкая область - 758 (7)
Житомирская область - 1512 (0)
Закарпатская область - 3842 (+108)
Запорожская область - 612 (+2)
Ивано-Франковская область - 2971 (+56)
Кировоградская область - 670 (0)
Киев - 6115 (125)
Киевская область - 2986 (+46)
Львовская область - 6882 (+119)
Луганская область - 93 (+3)
Николаевская область - 477 (10)
Одесская область - 2141 (+33)
Полтавская область - 331 (+1)
Ровенская область - 4520 (+66)
Сумская область - 337 (+5)
Тернопольская область - 2217 (+43)
Харьковская область - 2621 (+44)
Херсонская область - 204 (+1)
Хмельницкая область - 888 (+7)
Черновицкая область - 5117 (+21)
Черкасская область - 738 (+13)
Черниговская область - 594 (+2).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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