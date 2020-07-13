Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля

13.07.2020 10:00

По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 612 человек (сутками ранее - 678).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 54 133 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 11), всего - 1 398. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Харьковской (4, Львовской (3) и Одесской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 385 человек (сутками ранее - 457), всего - 26 503.

Всего в Украине сейчас болеют 26 232 человека, что на 212 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (99), Закарпатской (79) областях и Киеве (56).

В Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)

Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)

Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)

Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)

м. Киев - 6238 (2108 выздоровели)

Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)

Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)

Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)

Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)

Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)

Ровенская обл. - 4697 (2773 выздоровели)

Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)

Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)

Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)

Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)

Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).