Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса

14.07.2020 08:00

В Украине минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в шести областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.net.

По его данным, в Луганской области этот показатель равняется - 0,9, в Херсонской - 1,5, в Полтавской - 1,7, в Днепропетровской - 2,8, в Сумской - 3,7, в Запорожской – 5.

Минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения означает минимальный риск инфицирования коронавирусом, пояснил главный санврач.

По его словам, уже четыре дня подряд суточное количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев (выздоровевшие плюс умершие). По состоянию на 13 июля доля завершенных случаев - 51,5% от числа заболевших.