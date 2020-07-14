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Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса

14.07.2020 08:00
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Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса

В Украине минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в шести областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.net.
По его данным, в Луганской области этот показатель равняется - 0,9, в Херсонской - 1,5, в Полтавской - 1,7, в Днепропетровской - 2,8, в Сумской - 3,7, в Запорожской – 5.
Минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения означает минимальный риск инфицирования коронавирусом, пояснил главный санврач.
По его словам, уже четыре дня подряд суточное количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев (выздоровевшие плюс умершие). По состоянию на 13 июля доля завершенных случаев - 51,5% от числа заболевших.



Теги: безопасность, область, COVID-19
 
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