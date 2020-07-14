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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля
За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Произошел небольшой рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав во вторник, 14 июля, передает Корреспондент.net.
Так, 13 июля сообщалось о 612 заболевших, 12 июля их было 678, а 11 июля стало известно о 800 инфицированных.
Общее число зараженных в Украине достигло 54 771. При этом за сутки выздоровели 651 человек – всего 27 154 с начала пандемии.
Также за 24 часа скончались 14 пациентов с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 412.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2148 (+26)
Волынская область - 3080 (+9)
Днепропетровская область - 1146 (+2)
Донецкая область - 765 (+6)
Житомирская область - 1542 (0)
Закарпатская область - 4055 (+67)
Запорожская область - 622 (0)
Ивано-Франковская область - 3127 (+56)
Кировоградская область - 674 (0)
Киев - 6350 (+112)
Киевская область - 3090 (22)
Львовская область - 7254 (+147)
Луганская область - 95 (+2)
Николаевская область - 487 (+5)
Одесская область - 2258 (50)
Полтавская область - 334 (0)
Ровенская область - 4740 (+43)
Сумская область - 341 (0)
Тернопольская область - 2276 (+16)
Харьковская область - 2723 (+46)
Херсонская область - 204 (0)
Хмельницкая область - 909 (+1)
Черновицкая область - 5184 (+23)
Черкасская область - 755 (1)
Черниговская область - 612 (+4).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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