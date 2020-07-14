Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля

14.07.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Произошел небольшой рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав во вторник, 14 июля, передает Корреспондент.net.

Так, 13 июля сообщалось о 612 заболевших, 12 июля их было 678, а 11 июля стало известно о 800 инфицированных.

Общее число зараженных в Украине достигло 54 771. При этом за сутки выздоровели 651 человек – всего 27 154 с начала пандемии.

Также за 24 часа скончались 14 пациентов с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 412.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2148 (+26)

Волынская область - 3080 (+9)

Днепропетровская область - 1146 (+2)

Донецкая область - 765 (+6)

Житомирская область - 1542 (0)

Закарпатская область - 4055 (+67)

Запорожская область - 622 (0)

Ивано-Франковская область - 3127 (+56)

Кировоградская область - 674 (0)

Киев - 6350 (+112)

Киевская область - 3090 (22)

Львовская область - 7254 (+147)

Луганская область - 95 (+2)

Николаевская область - 487 (+5)

Одесская область - 2258 (50)

Полтавская область - 334 (0)

Ровенская область - 4740 (+43)

Сумская область - 341 (0)

Тернопольская область - 2276 (+16)

Харьковская область - 2723 (+46)

Херсонская область - 204 (0)

Хмельницкая область - 909 (+1)

Черновицкая область - 5184 (+23)

Черкасская область - 755 (1)

Черниговская область - 612 (+4).