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Рада назначила дату проведения местных выборов
15.07.2020 15:00
Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За постановление № 3809 на заседании проголосовали 326 народных депутатов, сообщает УП.
Кабмин совместно с Центральной избирательной комиссией должен разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения COVID-19, во время выборов 25 октября.
Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.
Теги: выборы, Верховная Рада, постановление
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