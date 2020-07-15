Рада назначила дату проведения местных выборов

15.07.2020 15:00

Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За постановление № 3809 на заседании проголосовали 326 народных депутатов, сообщает УП.

Кабмин совместно с Центральной избирательной комиссией должен разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения COVID-19, во время выборов 25 октября.

Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.