Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

15.07.2020 11:00

По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 836 человек (сутками ранее - 638).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 55 607 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 427. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (5), Закарпатской (2), Ивано-Франковской (2) и Хмельницкой (2) областях.

За последние сутки выздоровели 977 человек (сутками ранее - 651), всего - 28 131.

Всего в Украине сейчас болеют 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171) области, Киеве (147), Харьковской (64), Закарпатской (57) и Одесской (56) областях.

В Кировоградской области новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика по областям:

Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели)

Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели)

Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)

Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели)

Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели)

м. Киев - 6497 (2160 выздоровели)

Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)

Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)

Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели)

Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)

Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели)

Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)

Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели)

Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели)

Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели)

Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)

Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели)

Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).