- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса08:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля11:00
- Минздрав опубликовал список рекомендованных к закрытию пляжей Украины10:00
- На базе отдыха в Херсонской области обнаружили COVID-1909:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля
По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 836 человек (сутками ранее - 638).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 55 607 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 427. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (5), Закарпатской (2), Ивано-Франковской (2) и Хмельницкой (2) областях.
За последние сутки выздоровели 977 человек (сутками ранее - 651), всего - 28 131.
Всего в Украине сейчас болеют 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171) области, Киеве (147), Харьковской (64), Закарпатской (57) и Одесской (56) областях.
В Кировоградской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика по областям:
Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели)
Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели)
Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)
Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели)
Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели)
Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели)
м. Киев - 6497 (2160 выздоровели)
Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели)
Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)
Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)
Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели)
Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)
Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели)
Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)
Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели)
Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели)
Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели)
Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)
Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели)
Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Треть абортов в Украине плохо заканчиваются
- Украинские компании пользуются рекомендациями сотрудников при поиске персонала
- Спецпошлины обвалили импорт автомобилей
- Нацбанк: Дефицит платежного баланса достиг 2,4 миллиардов долларов
- 20 лет Независимости. Красноармейск: десять лет, чтобы оправиться от шока
- Валовой внешний долг Украины составил почти 80% ВВП
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля11:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды15:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»