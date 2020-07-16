Рада назначила нового главу НБУ

16.07.2020 12:00

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины, представленный Президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутатов Украины, передает УНН.

"Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность Главы Национального банка Украины", - говорится в тексте постановления.

В свою очередь Шевченко поблагодарил нардепов за доверие.

"Во-первых, безусловно я поддерживаю политику НБУ направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. Среди них следует усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко.

Добавим, Шевченко в 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета, квалификация - экономист. С 1994 по 1995 года Шевченко работал экономистом сектора вкладных операций, экономистом кредитного отдела, и.о. начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов ЗАО "Украинский Кредитный Банк". С 1995 по 2006 работал начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем Председателя Правления, первым заместителем Председателя Правления Банка "Финансы и Кредит". С 2006 по 2009 год занимал должность председателя Правления Государственного ипотечного учреждения. С 28 мая 2015 по результатам открытого конкурса избран Председателем Правления АБ "Укргазбанк". Семейное положение - женат.