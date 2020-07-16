Укрзализныця сняла часть ограничений на продажу билетов

16.07.2020 13:00

Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця с четверга, 16 июля, начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Об этом говорится в сообщении компании, передает Корреспондент.net.

Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.

Полноценная продажа билетов восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.

Перевозка в пределах 50% остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.