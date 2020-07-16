Зеленский предложил кандидатуру нового главы НБУ

16.07.2020 08:00

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. Об этом говорится в проекте постановления о назначении Шевченко, зарегистрированном на сайте парламента. Голосование может состояться уже 16 июля, сообщили LIGA.net три собеседника во фракции Слуга народа.

По словам замглавы финансового комитета ВР Ярослава Железняка (Голос), комитет рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко в 9:00 16 июля. Кандидата не будут представлять руководителям парламентских фракций, как обычно происходит с назначениями топ-уровня, уточнил Железняк.