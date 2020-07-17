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Степанов назвал критерий открытия границ ЕС для Украины

17.07.2020 13:00
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Степанов назвал критерий открытия границ ЕС для Украины

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", - рассказал он.



Теги: Европейский союз, граница, Минздрав, COVID-19
 
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