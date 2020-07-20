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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

20.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает Цензор.НЕТ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 2317 (+18)
Волынская область - 3281 (+30)
Днепропетровская область - 1209 (+2)
Донецкая область - 794 (+2)
Житомирская область - 1602 (+9)
Закарпатская область - 4440 (+86)
Запорожская область - 687 (+9)
Ивано-Франковская область - 3536 (+72)
Кировоградская область - 682 (+1)
Киев - 6961 (+77)
Киевская область - 3308 (+37)
Львовская область - 8115 (+115)
Луганская область - 106 (0)
Николаевская область - 522 (+9)
Одесская область - 2573 (41)
Полтавская область - 353 (+2)
Ровенская область - 5144 (+62)
Сумская область - 371 (+1)
Тернопольская область - 2456 (+26)
Харьковская область - 3033 (19)
Херсонская область - 213 (0)
Хмельницкая область - 980 (0)
Черновицкая область - 5332 (+21)
Черкасская область - 845 (+12)
Черниговская область - 642 (0).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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