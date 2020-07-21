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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
В Украине по состоянию на вторник, 21 июля, зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост остается стабильным - более 600. Соответствующие данные содержатся в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины при СНБО, передает Корреспондент.net.
Так, из 60 166 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 673 инфицированных.
Вследствие болезни всего умерли 1 518 человек, из них 20 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 32 199, за сутки - 760. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2330 случаев;
Волынская область - 3318 случаев;
Днепропетровская область - 1224 случая;
Донецкая область - 797 случаев;
Житомирская область - 1609 случаев;
Закарпатская область - 4518 случаев;
Запорожская область - 682 случая;
Ивано-Франковская область - 3611 случаев;
Кировоградская область - 686 случаев;
г. Киев - 7034 случая;
Киевская область - 3332 случая;
Львовская область - 8229 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Николаевская область - 524 случая;
Одесская область - 2638 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ровенская область - 5183 случая;
Сумская область - 371 случай;
Тернопольская область - 2466 случаев;
Харьковская область - 3082 случая;
Херсонская область - 216 случаев;
Хмельницкая область - 991 случай;
Черновицкая область - 5363 случая;
Черкасская область - 847 случаев;
Черниговская область - 649 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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