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В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)
В центре Луцка мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка, сообщает 112 Украина.
Полиция заблокировала центр города и объявила оперативный план "Заложник". На автобусе видны следы от выстрелов.
Мужчина предъявил правоохранителям свои требования, сейчас с ним по телефону ведутся переговоры.
У захватчика при себе есть оружие и взрывчатка.
Террорист представился "Максимом Плохим". Уже найдены его страницы в соцсетях. В "Твиттере" опубликованы его требования, которые трудно назвать внятными. Если вкратце – он недоволен системой.
Еще он потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе".
На ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что взял дело под личный контроль.
Глава МВД Арсен Аваков уже вылетел в Луцк.
Теги: Луцк, автобус, заложники
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