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Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц

22.07.2020 15:00
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Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц

Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения, сообщает РБК-Украина.
Документ приняли с доработкой в один день.
"Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие - в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и будет утверждаться нацкомиссией.
Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на "зеленом", "желтом", "красном" или "оранжевом" уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований ( не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявленных случаев (не более 11%) и динамика заболевания (рост не более 10%).
Когда нет превышений - область и все его районы находятся в зеленой зоне, в которой действуют следующие ограничения:

  • в общественных местах нужно находиться в маске или респираторе,
  • проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 кв. м,
  • проведение мероприятий в кинотеатрах/театрах с заполненностью на 50%,
  • перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Степанов добавил, что регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий на нацуровне. Если начинают изменяться индикаторы 5 дней подряд, то начинается переход в желтый или оранжевый, или красный уровни.



Теги: Украина, Кабинет министров, карантин, COVID-19
 
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