Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (ВИДЕО)

22.07.2020 08:00

СБУ совместно с Национальной полицией задержали в Луцке террориста Максима Кривоша и освободили 13 заложников, сообщает Главком.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош («Максим Плохой») захватил автобус с пассажирами. По его словам, у него было автоматическое оружие, гранаты и две бомбы, еще одна взрывчатка спрятана в другом людном месте города. По неофициальным данным, мужчина находился на психиатрическом лечении.

Террорист требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей и олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что они - террористы в законе. От президента Владимира Зеленского Кривош требовал записать видеообращение со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».

Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль. На место происшествия вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Спикер Зеленского Юлия Мендель заявила, что после разговора с Зеленским Кривош отпустил из автобуса трех человек.

«Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, называющим себя Максимом «Плохим», который удерживает автобус с людьми в Луцке, трое людей покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем будет держать ситуацию на контроле», — сказала Мендель.

Зеленский выполнил требование террориста, выложив видеообращение в Фейсбуке. Сразу после задержания террориста оно было удалено.