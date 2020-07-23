- Кабмин решил создать "черный список" граждан09:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля12:00
- Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (ВИДЕО)08:00
- В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля11:00
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля11:00
Кабмин решил создать "черный список" граждан
Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее постановление вчера поддержали на заседании правительства.
В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.
В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.
Как уточнили в Министерстве финансов, информация будет подаваться в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в список. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из указанного перечня террористов. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
Теги: Кабинет министров, терроризм, черный список
- Кабмин уточнил понятие "террористическая организация"
- Компанию соратника Ахметова подозревают в финансировании терроризма
- Силовикам поручили бороться с призывами к свержению власти и терроризмом
- Оппозиции не дали выступить на заседании Кабмина
- Оппозиция требует, чтобы Азаров отчитался
- Кабинет министров прогнозирует высокую инфляцию в следующем году
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- УАФ разрешила болельщикам посещать футбольные матчи10:00
- Кабмин решил создать "черный список" граждан09:00
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц15:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля12:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта