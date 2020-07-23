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Кабмин решил создать "черный список" граждан

23.07.2020 09:00
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Кабмин решил создать "черный список" граждан

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее постановление вчера поддержали на заседании правительства.
В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.
В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.
Как уточнили в Министерстве финансов, информация будет подаваться в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в список. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из указанного перечня террористов. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.



Теги: Кабинет министров, терроризм, черный список
 
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