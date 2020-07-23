Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля

23.07.2020 12:00

По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 551 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 300 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2416 случаев;

Волынская область - 3401 случай;

Днепропетровская область - 1275 случаев;

Донецкая область - 818 случаев;

Житомирская область - 1654 случая;

Закарпатская область - 4641 случай;

Запорожская область - 700 случаев;

Ивано-Франковская область - 3765 случаев;

Кировоградская область - 689 случаев;

м. Киев - 7278 случаев;

Киевская область - 3391 случай;

Львовская область - 8462 случая;

Луганская область - 116 случаев;

Николаевская область - 530 случаев;

Одесская область - 2691 случай;

Полтавская область - 371 случай;

Ровенская область - 5303 случая;

Сумская область - 393 случая;

Тернопольская область - 2548 случаев;

Харьковская область - 3203 случая;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1008 случаев;

Черновицкая область - 5443 случая;

Черкасская область - 870 случаев;

Черниговская область - 667 случаев.