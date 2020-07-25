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Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине

25.07.2020 13:00
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Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине

Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в опубликованном накануне постановлении Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина...".
Согласно тексту документа, на территории Украины на период действия карантина запрещается:

  1. нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
  2. нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;
  3. самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
  4. пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;
  5. пересечение КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).


Теги: Кабинет министров, правила, карантин
 
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