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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля

25.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля

В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля.
При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались.
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 2512 (50)
Волынская область - 3503 (+57)
Днепропетровская область - 1317 (15)
Донецкая область - 842 (+12)
Житомирская область - 1691 (+21)
Закарпатская область - 4774 (+68)
Запорожская область - 725 (+13)
Ивано-Франковская область - 3937 (85)
Кировоградская область - 690 (+1)
Киев - 7525 (+129)
Киевская область - 3461 (+40)
Львовская область - 8702 (+114)
Луганская область - 119 (1)
Николаевская область - 539 (+3)
Одесская область - 2846 (+97)
Полтавская область - 388 (10)
Ровенская область - 5542 (+143)
Сумская область - 411 (+14)
Тернопольская область - 2672 (+68)
Харьковская область - 3342 (+65)
Херсонская область - 219 (1)
Хмельницкая область - 1037 (+16)
Черновицкая область - 5548 (+63)
Черкасская область - 897 (+9)
Черниговская область - 690 (11).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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