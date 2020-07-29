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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 67 597 человек, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 650 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 2660 (+33)
Волынская область - 3694 (+46)
Днепропетровская область - 1364 (+30)
Донецкая область - 861 (+9)
Житомирская область - 1764 (+20)
Закарпатская область - 5008 (+68)
Запорожская область - 767 (+14)
Ивано-Франковская область - 4342 (+118)
Кировоградская область - 697 (0)
Киев - 7932 (+132)
Киевская область - 3629 (+39)
Львовская область - 9248 (+149)
Луганская область - 122 (1)
Николаевская область - 563 (+1)
Одесская область - 3104 (+73)
Полтавская область - 414 (+13)
Ровенская область - 5837 (+53)
Сумская область - 467 (+13)
Тернопольская область - 2852 (+30)
Харьковская область - 3556 (+78)
Херсонская область - 224 (+3)
Хмельницкая область - 1086 (+17)
Черновицкая область - 5751 (+59)
Черкасская область - 910 (+4)
Черниговская область - 745 (19).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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