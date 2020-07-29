В Кирилловке ливень затопил 10 баз отдыха

29.07.2020 10:00

В курортной Кирилловке Запорожской области в результате непогоды затоплены 10 баз отдыха, передает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

"28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см на более чем 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью 5 плавающих мотопомп откачивают воду на территориях баз.

Дорога между пгт Кирилловка и с. Степок не затоплена, движение беспрепятственное.

Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 2 единицы техники, 5 плавающих мотопомп и 10 спасателей.