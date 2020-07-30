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Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет
30.07.2020 08:00
Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров, сообщает Корреспондент.net.
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Теги: Кабинет министров, пенсионер, выплата
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