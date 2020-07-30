Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)

30.07.2020 15:00

Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает УП.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, сделать что-либо, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот поэтому я и согласился", — сказал Кравчук.