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Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)
30.07.2020 15:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает УП.
"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, сделать что-либо, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот поэтому я и согласился", — сказал Кравчук.
Теги: Донбасс, Леонид Кравчук, делегация, глава, ТКГ
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