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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 69 884, сообщает Минздрав в пятницу, 31 июля.
Отметим, что впервые более тысячи инфицированных выявляют трое суток подряд. Накануне сообщалось о рекордных 1197 заболевших, а позавчера – о 1022. При этом произошло снижение количества новых заражений после трех суток роста.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147), Ивано-Франковской области (111) и Киеве (110).
Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 20 человека, а с начала пандемии – 1693.
При этом за сутки выздоровели 598 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 38752.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 2736 (+38)
Волынская область - 3783 (+48)
Днепропетровская область - 1402 (8)
Донецкая область - 881 (+16)
Житомирская область - 1850 (+43)
Закарпатская область - 5146 (+68)
Запорожская область - 790 (11)
Ивано-Франковская область - 4557 (+111)
Кировоградская область - 703 (+1)
м. Киев - 8241 (+110)
Киевская область - 3716 (+44)
Львовская область - 9526 (+147)
Луганская область - 126 (+4)
Николаевская область - 590 (+12)
Одесская область - 3214 (+64)
Полтавская область - 440 (+9)
Ровенская область - 6024 (+82)
Сумская область - 485 (+1)
Тернопольская область - 2976 (+54)
Харьковская область - 3711 (85)
Херсонская область - 227 (+3)
Хмельницкая область - 1138 (+29)
Черновицкая область - 5875 (+63)
Черкасская область - 924 (+5)
Черниговская область - 823 (+34).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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