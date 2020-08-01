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Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)

01.08.2020 15:00
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Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)

Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter опубликовал видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника, сообщает Корреспондент.net.
На нем видно, как захватчик держит заложника, прикрываясь им от силовиков, но падает от пули снайпера, а через несколько секунд на месте взрывается граната. За время между падением захватчика и взрывом заложник успевает отбежать на безопасное расстояние.
"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал Аваков.



Теги: Полтава, видео, ликвидация, террорист
 
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