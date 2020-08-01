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"Полтавского террориста" ликвидировали при задержании
В ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на Facebook, передает СТРАНА.ua.
"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района (Полтавская область - Ред.) во время проведения мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника", - сообщил Геращенко.
По его словам, Скрипник, угрожая гранатой, взял полицейского в заложники. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". В итоге сотрудник полицейского спецназа КОРД точным выстрелом ликвидировал террориста. Заложник успел отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
Геращенко отметил, что у Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться в живых, хотя и провести много лет за решеткой, но он выбрал свой путь.
Теги: Полтава, ликвидация, снайпер, террорист
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