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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа
В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 августа свидетельствуют данные МОЗ.
За время пандемии в Украине подтвердили 71 056 случаев коронавируса. При этом выздоровели 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.
Также вчера от коронавируса умерли 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2766 случаев;
Волынская область - 3828 случаев;
Днепропетровская область - 1413 случаев;
Донецкая область - 889 случаев;
Житомирская область - 1896 случаев;
Закарпатская область - 5210 случаев;
Запорожская область - 800 случаев;
Ивано-Франковская область - 4680 случаев;
Кировоградская область - 704 случая;
м. Киев - 8342 случая;
Киевская область - 3787 случаев;
Львовская область - 9671 случай;
Луганская область - 127 случаев;
Николаевская область - 602 случая;
Одесская область - 3215 случаев;
Полтавская область - 446 случаев;
Ровенская область - 6111 случаев;
Сумская область - 509 случаев;
Тернопольская область - 3035 случаев;
Харьковская область - 3786 случаев;
Херсонская область - 227 случаев;
Хмельницкая область - 1163 случая;
Черновицкая область - 5964 случая;
Черкасская область - 942 случая;
Черниговская область - 843 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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