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В Украине начал действовать "зонированный карантин"
С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий...". Этот документ продлит адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает 112 Украина.
В Кабмине уточнили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут поделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19.
Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
"Зеленая зона" предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- количество пассажиров в общественном транспорте будет ограничено количеством сидячих мест.
"Желтая зона" (+ограничения зеленой) запрещает:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно.
"Оранжевая зона" (+ограничения желтой) запрещает:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
"Красная зона" (+ограничения оранжевой) запрещает:
- работу общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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