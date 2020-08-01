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В Украине начал действовать "зонированный карантин"

01.08.2020 10:00
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В Украине начал действовать "зонированный карантин"

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий...". Этот документ продлит адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает 112 Украина.
В Кабмине уточнили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут поделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19.
Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
"Зеленая зона" предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
  • кинотеатры с заполненностью на 50%;
  • количество пассажиров в общественном транспорте будет ограничено количеством сидячих мест.

"Желтая зона" (+ограничения зеленой) запрещает:

  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно.

"Оранжевая зона" (+ограничения желтой) запрещает:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детские лагеря;
  • ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Красная зона" (+ограничения оранжевой) запрещает:

  • работу общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.


Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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