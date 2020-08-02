Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

02.08.2020 15:00

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли, сообщает МОЗ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2790 случаев;

Волынская область - 3888 случаев;

Днепропетровская область - 1421 случай;

Донецкая область - 898 случаев;

Житомирская область - 1921 случай;

Закарпатская область - 5267 случаев;

Запорожская область - 823 случая;

Ивано-Франковская область - 4795 случаев;

Кировоградская область - 710 случаев;

м. Киев - 8452 случая;

Киевская область - 3823 случая;

Львовская область - 9783 случая;

Луганская область - 128 случаев;

Николаевская область - 621 случай;

Одесская область - 3414 случаев;

Полтавская область - 459 случаев;

Ровенская область - 6195 случаев;

Сумская область - 529 случаев;

Тернопольская область - 3086 случаев;

Харьковская область - 3862 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1180 случаев;

Черновицкая область - 6061 случай;

Черкасская область - 949 случаев;

Черниговская область - 883 случая.