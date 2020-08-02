- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа15:00
- Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа17:00
- Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)15:00
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"10:00
- "Полтавского террориста" ликвидировали при задержании08:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля13:00
- Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)15:00
- В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки12:00
- Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет08:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа
По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2790 случаев;
Волынская область - 3888 случаев;
Днепропетровская область - 1421 случай;
Донецкая область - 898 случаев;
Житомирская область - 1921 случай;
Закарпатская область - 5267 случаев;
Запорожская область - 823 случая;
Ивано-Франковская область - 4795 случаев;
Кировоградская область - 710 случаев;
м. Киев - 8452 случая;
Киевская область - 3823 случая;
Львовская область - 9783 случая;
Луганская область - 128 случаев;
Николаевская область - 621 случай;
Одесская область - 3414 случаев;
Полтавская область - 459 случаев;
Ровенская область - 6195 случаев;
Сумская область - 529 случаев;
Тернопольская область - 3086 случаев;
Харьковская область - 3862 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1180 случаев;
Черновицкая область - 6061 случай;
Черкасская область - 949 случаев;
Черниговская область - 883 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля14:00
- В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев12:00
- На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО10:00
- В зоне ООС трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья"09:00
- Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма08:00
- В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов17:00
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа15:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа13:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу10:00
- Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа17:00
- Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)15:00
- В США украинский язык впервые появится в избирательных бюллетенях13:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"10:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО
- Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля
- В зоне ООС трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья"
- На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО
- Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)
- Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России
- Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет