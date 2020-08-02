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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

02.08.2020 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2790 случаев;
Волынская область - 3888 случаев;
Днепропетровская область - 1421 случай;
Донецкая область - 898 случаев;
Житомирская область - 1921 случай;
Закарпатская область - 5267 случаев;
Запорожская область - 823 случая;
Ивано-Франковская область - 4795 случаев;
Кировоградская область - 710 случаев;
м. Киев - 8452 случая;
Киевская область - 3823 случая;
Львовская область - 9783 случая;
Луганская область - 128 случаев;
Николаевская область - 621 случай;
Одесская область - 3414 случаев;
Полтавская область - 459 случаев;
Ровенская область - 6195 случаев;
Сумская область - 529 случаев;
Тернопольская область - 3086 случаев;
Харьковская область - 3862 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1180 случаев;
Черновицкая область - 6061 случай;
Черкасская область - 949 случаев;
Черниговская область - 883 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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