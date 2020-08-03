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"Киевский террорист" задержан после интервью журналистам
"Киевский террорист", оказавшийся гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым, задержан спецназом. Взрыва не случилось, сообщает Корреспондент.net.
Перед задержанием Каримов успел дать краткое интервью журналистам.
В начале он представился как "Святой Дух, Господь Бог". Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет". На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".
"Да все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентом – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить", - сказал он.
Теги: Киев, банк, интервью, террорист
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